Detran-PB interromperá serviços para manutenção do sistema

Por motivo de manutenção no sistema informatizado, que ocorrerá nesta segunda-feira (5) e terça-feira (6), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) interromperá o atendimento ao público tanto na sede, em João Pessoa, como em todas as Ciretrans e Postos de Trânsito do Estado.

Segundo a direção do órgão, nesta segunda-feira (5), o atendimento será normal até as 11h. A partir desse horário, até as 16h30 do dia seguinte, apenas funcionarão os setores de entrega de CNHs, Exames Psicotécnicos, Exames de Legislação, Exames de Direção Veicular e Junta Médica, já agendados.