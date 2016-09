Desfile em homenagem ao Dia da Independência contará com 46 entidades em Campina

O tradicional desfile alusivo ao Dia da Independência do Brasil, que atrai um grande público para as ruas de Campina Grande, reunirá este ano 46 entidades, entre forças militares, órgãos de segurança pública, escolas e outras instituições civis. Segundo estimativa da Secretaria de Educação (Seduc), a estimativa é que cerca de 4 mil pessoas participem do desfile, com início previsto para as 8h30, na avenida Floriano Peixoto.

Antes disso, às 7h30, representantes do Exército Brasileiro, da Prefeitura de Campina Grande e outras autoridades participarão da cerimônia de hasteamento das Bandeiras, que está sendo realizada diariamente na Praça da Bandeira, dentro das atividades da Semana da Pátria. Em seguida, as autoridades realizarão a revista às tropas, para que o desfile seja iniciado.

A concentração dos participantes será realizada ao longo da própria Floriano Peixoto, a partir do Viaduto Elpídio de Almeida. Depois de percorrer a avenida até o palco instalado na Praça da Bandeira, a dispersão ocorrerá nas imediações do Teatro Municipal Severino Cabral.

Dentre as 46 entidades que se inscreveram para participar do desfile, representarão a Prefeitura de Campina Grande alunos de 11 escolas da Rede Municipal de Ensino, projeto Samu na Escola, programa Projovem Urbano, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), além de equipes da Guarda Municipal, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) e Defesa Civil.

Já o Exército Brasileiro participa das comemorações com as tropas do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, a Força Expedicionária Brasileira, os reservistas e a Missão de Paz. As forças de segurança, por sua vez, serão representadas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

Entre as entidades civis, também participarão do desfile escolas estaduais e particulares, instituições religiosas, entidades filantrópicas, bandas e fanfarras.

Distritos

Após o desfile no Centro de Campina Grande, a celebração do 7 de Setembro se estenderá para o distrito de Galante, onde o desfile cívico, que há três anos se firmou como uma tradição no local, terá início às 15h30, com a presença de 20 entidades.

Consolidando a política de descentralização da programação festiva, as atividades em homenagem a Independência serão encerradas no próximo domingo (11), com os desfiles nos distritos de Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

Em Catolé de Boa Vista, o desfile está marcado para 8h30 e deve contar com a presença de 19 entidades. Por último, às 15h30, será a vez de São José da Mata, que deve reunir 22 entidades civis e militares.