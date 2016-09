Com os jogos olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro passou a ser a porta oficial do Brasil para os milhares de turistas não só do Brasil como de todo o mundo. Em números, a Prefeitura do Rio divulgou ter recebido 1,17 milhão de turistas. Destes, 410 mil eram estrangeiros que gastaram por dia cerca de R$ 424,62 o que totaliza pouco mais de 174 milhões. A partir do Rio, o mundo passou a conhecer um pouco mais desse país continental. Prova disso foram as inúmeras entrevistas de estrangeiros à mídia brasileira afirmando que a partir do Rio iam seguir viagem para conhecer roteiros em Minas Gerais, Espírito Santo e sobretudo São Paulo.

Aproveitando o momento, diversos destinos turísticos brasileiros aproveitaram para promover sua divulgação (e a Paraíba não ficou de fora!). Segundo o Ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, o período que compreende os jogos olímpicos e paraolímpicos caracterizam um marco singular no turismo brasileiro e, segundo especialistas, o impacto positivo no turismo do país pode influenciar o fluxo de turistas em pelo menos uma década para frente.

Foi a partir disso que a Paraíba promoveu uma ação de divulgação de seus roteiros turísticos através da Secretaria de Turismo e da PBTur (Empresa Paraibana de Turismo) mostrando todo o seu potencial com o lema: “Muito mais que sol e mar”.

A ação ocorreu no ‘Rio Media’, a central de imprensa por onde circularam pelo menos seis mil profissionais da imprensa de todo o mundo que estiveram ali especialmente para cobrir as mais diversas competições. Destacamos aqui o kit entregue aos jornalistas composto de uma sacola esportiva com material ilustrado promocional (trilíngue) em formato digital e impresso, copo de água de coco e a famosa cocada na quenga, produzidos no município paraibano de Lucena. Para a divulgação, técnicos com habilidade nos idiomas inglês e alemão interagiram com a imprensa internacional.

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, destaca que a ação promocional da Paraíba foi de grande importância porque certamente gera mídia espontânea de veículos de imprensa de todos os cantos do mundo, além da imprensa brasileira que também esteve presente no happy hour. Assim, o “Destino Paraíba: muito mais que sol e mar” teve uma importante divulgação de seus atrativos históricos e naturais justamente nas vésperas de nossa alta temporada.