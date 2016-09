Após viagem à China, Temer chega hoje ao Brasil

O presidente Michel Temer deve chegar hoje (6) às 14h30 ao Brasil, após viagem de 5 dias à China, onde participou da reunião de Cúpula do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias mundiais. Ele reassumirá o cargo de presidente, ocupado interinamente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assim que o avião presidencial entrar no espaço aéreo brasileiro.

Durante sua primeira viagem oficial ao exterior após assumir a presidência do país em caráter definitivo, Temer participou de reuniões bilaterais com chefes de Estado da Espanha, Itália, Arábia Saudita e Itália. Em todos os compromissos, o presidente brasileiro apresentou uma imagem positiva do Brasil com o objetivo de atrair investimentos em infraestrutura e de estimular as relações comerciais, em especial para a venda de produtos agropecuários, aeronaves e equipamento de defesa brasileiros.

Temer participará da cerimônia do 7 de Setembro em Brasília, primeiro evento aberto ao público do qual o presidente participa desde a posse. Caso se confirmem as expectativas, após a cerimônia ele deverá se dirigira ao Rio de Janeiro para participar da abertura dos Jogos Paralímpicos.

Enquanto isso, no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reúne na manhã de hoje com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn e com o governador do Sergipe, Jackson Barreto. À tarde, Padilha se reunirá com o presidente do Conselho de Empresários da América Latina, Roberto Giannetti da Fonseca, com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano.