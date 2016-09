Alunos participam de ação educativa de trânsito durante Olimpíada de Educação de Trânsito da STTP

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), prossegue nesta terça-feira, 13, com a realização das atividades da IV Olimpíada de Educação de Trânsito. Alunos das escolas municipais Iracema Pimentel e José Gomes Filho (Galante), Manoel Joaquim de Aguiar e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Catolé de Boa Vista) e Pedro Otávio e Mauro Luna (São José da Mata), participaram nesta manhã das atividades de conscientização sobre o uso correto da faixa de pedestre. A tarefa é válida para a fase final da Olimpíada da STTP.

A ação educativa, que foi realizada das 9h às 10h, nas faixas de pedestres localizadas na Praça da Bandeira, rua Sete de Setembro e na avenida Floriano Peixoto, no trecho do antigo Futurama, contou com a participação de 30 alunos, sendo cinco representantes de cada escola.

A Escola Iracema Pimentel trouxe personagens das histórias infantis para auxiliar os pedestres no trânsito (Pinóquio, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan e o Príncipe dos tempos modernos). Devidamente caracterizados, os alunos chamaram a atenção dos pedestres para atravessar na faixa com segurança. Também foram distribuídas mensagens de advertência como: “Atravesse na faixa. Não tenha pressa. Sua vida é seu bem mais valioso”.

A ação educativa foi monitorada por equipes de agentes de trânsito da STTP, que ofereceram suporte de apoio e segurança às crianças. Na tarefa, cada equipe deveria abordar os pedestres com dicas de uma travessia segura na faixa.

Doação de sangue

Como prova prévia da 2ª fase da competição, ganhará pontuação extra a equipe que conseguir o maior número de doadores de sangue, do tipo “O” negativo. Essa ação será realizada em conjunto com o Hemocentro e Secretaria de Saúde do Município. A coleta foi iniciada no dia 03 de setembro e as seis escolas dos distritos de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata, classificadas para a fase final da competição, deverão levar seus doadores de sangue para a sede do Hemocentro, localizado no bairro do Catolé, até esta quarta-feira, dia 14.

Como parte da iniciativa “Sangue para quem derrama sangue no trânsito”, a ação da STTP visa conscientizar os cidadãos sobre a importância da doação voluntária de sangue, já que existe, na cidade, um elevado aumento no número de acidentes de trânsito, principalmente com motociclistas, resultando numa baixa dos estoques do Hemocentro,

A proposta da Olimpíada é incentivar os alunos do Ensino Fundamental a desenvolver e executar tarefas relacionadas à Educação de Trânsito. Ações educativas foram desenvolvidas de forma contínua, no primeiro semestre, envolvendo 2.880 alunos. Os resultados de seus trabalhos estão sendo aplicados na competição, com 960 alunos e 48 professores competindo.

A IV Olimpíada de Educação de Trânsito será encerrada na próxima quinta-feira, 15, a partir das 14h, com a realização das provas finais e a premiação das escolas vencedoras. Tudo acontecerá na quadra do ginásio da AABB, no bairro de São José.

Para outras informações e conhecimento do regulamento da competição ou imagens das competições, basta acessar facebook.com/olimpiadadetransitodasttp ou entrar em contato pelo telefone 3341-1278, ramal 233.