A Justiça Eleitoral lança aplicativo “Mesários” para Android e IOS

A Justiça Eleitoral lançou nesta terça-feira (06) aplicativo mobile “MESÁRIOS” para Android e IOS

O aplicativo “Mesários” leva informações acerca de dois milhões de colaboradores que participam do processo eleitoral, com instruções, orientações e perguntas e respostas de forma a complementar o treinamento dos mesários e auxiliar no esclarecimento de dúvidas.

O aplicativo já está disponível para ser baixado gratuitamente na Google Play e na Apple Store, respectivamente, nos endereços: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.mesarios e https://itunes.apple.com/br/app/mesarios/id1133323415?mt=8.

A ferramenta tem informações para quem foi convocado ou se voluntariou para atuar como mesário nas Eleições 2016, tais como procedimentos a serem executados na seção eleitoral no dia da eleição, dicas e soluções, calendário com datas importantes e um quiz com três níveis de dificuldade, para que o cidadão possa testar seus conhecimentos. Além disso, o App indica o caminho para acessar conteúdos on-line, como manuais e vídeos de treinamento.

O papel dos mesários é fundamental para o bom andamento do processo de votação. “Na Paraíba, contaremos com mais de 42 mil mesários, sem os quais é impossível realizar as eleições, os mesários exercem um papel de suma importância dentro do processo democrático”, comentou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargador José Aurélio da Cruz.

Em todas as eleições os cidadãos que atuarão como mesários recebem treinamento específico da Justiça Eleitoral, para que possam solucionar eventuais dúvidas ou questionamentos que venham a surgir no dia da votação, dentro de sua alçada de atribuições.