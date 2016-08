Veja as manchetes dos principais jornais do país desta quarta-feira (31)

O Globo

Manchete : Nunca antes

Em dia histórico, país deverá ter hoje impeachment e duas posses

O Brasil viverá hoje um dia histórico, com a provável aprovação do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff, que porá fim a 13 anos do PT no comando do país, e a efetivação e posse do presidente interino, Michel Temer (PMDB). Nesse caso, Temer embarcará no fim do dia para a China, onde participará da cúpula do G-20, transmitindo o cargo interinamente para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). No mesmo dia, portanto, o país poderá ter três presidentes. Ontem, Dilma ficou mais perto da queda com a indicação de que senadores indecisos devem votar pró-impeachment, como o ex-presidente Collor, que viveu a mesma situação há quase 24 anos. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, marcou o início da sessão de votação para as 11h. São necessários 54 votos para o afastamento. Caso o impeachment seja aprovado, Dilma terá de deixar o Palácio da Alvorada, mas manterá benefícios como carro com motorista e segurança. (Págs. 3 a 12)



Vice de Janot sai após ato contra Temer

Após a divulgação de vídeo em que aparece num ato em Portugal contra o presidente interino, Michel Temer, a vice- procuradora-geral da República, Ela Wiecko, pediu exoneração do cargo. O procurador- geral, Rodrigo Janot, aceitou. (Pág. 9)



Temer: ‘Brasil está pacificado juridicamente’

Em conversa com MÍRIAM LEITÃO, o presidente interino, Michel Temer, diz que pretende encaminhar a reforma da Previdência antes das eleições e afirma que o lema de seu governo será dialogar sempre, sem ceder no principal (Pág. 24)

MERVAL PEREIRA – Posse de Temer vai desfazer narrativa do golpe (Pág. 4)

ANCELMO GOIS – A cordialidade tardia de Dilma Rousseff (Pág. 16)

ELIO GASPARI – Paixões efêmeras movem votos de senadores (Pág. 20)

ZUENIR VENTURA – Julgamento só convence os já convencidos (Pág. 21)



‘Dilma chega vulnerabilizada à votação’ (Pág. 20)



O Estado de S. Paulo

Manchete : Placar indica saída de Dilma

Votação final sobre cassação do mandato da petista é adiada para hoje

Aliados de Michel Temer asseguram votos de senadores do Maranhão

Caso impeachment se confirme, presidente em exercício tomará posse à tarde

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deixou para hoje a votação final do impeachment de Dilma Rousseff, após dia de discursos de senadores e advogados de defesa e acusação. Até o início da madrugada, o Placar do Impeachment do Estado indicava 55 votos a favor da cassação e 20 contra. São necessários 54 para que a petista perca o cargo. Ofensiva do governo Michel Temer assegurou o apoio de três senadores do Maranhão: Edison Lobão (PMDB), Roberto Rocha (PSB) e João Alberto Souza (PMDB). Cargos entraram no acerto. Apesar do discurso de neutralidade, o governo também tentou sem sucesso acelerar o julgamento para que, caso o impeachment seja aprovado, Temer tome posse no Congresso ainda hoje, faça reunião com ministros e líderes da base e possa viajar para a China. Para tentar evitar a perda de direitos políticos de Dilma, sua defesa deve pedir fatiamento da votação. (Política A4 a A9)

Na véspera, tensão e lágrimas

Advogados de defesa e acusação de Dilma Rousseff se emocionam em seus discursos finais

“Finalizo pedindo desculpas à senhora presidente. Não por ter feito o que fiz, mas por ter lhe causado sofrimento”

JANAINA PASCHOAL – AUTORA DO PEDIDO DE IMPEACHMENT

“Peço a Deus que, se Dilma for condenada, um novo ministro da Justiça tenha dignidade de se desculpar a ela”

JOSÉ EDUARDO CARDOZO – EX-MINISTRO E ADVOGADO DE DEFESA



Collor: ‘Dilma era tragédia anunciada’ (Pág. 7)

Temer prepara primeira reunião ministerial (Pág. 8)

Após participar de ato, vice de Janot deixa cargo (Pág. 10)

Líder do governo promete casas a eleitores em SE (Pág. 12)

Dora Kramer – Recurso ao STF será inútil (A6)

Eloísa M. de Almeida – Nova tese no Supremo (A8)

Celso Ming – E se Dilma voltar? (B2)

Monica De Bolle – O futuro do governo Temer (B4)

Coluna do Estadão – Perda da base justifica votos (A4)

Direto da Fonte – Temer pode viajar ainda hoje (Caderno 2)



O fim do torpor – O impeachment será o ponto final de um período, iniciado em 2003, em que a consciência crítica da Nação ficou anestesiada (A3)



Folha de S. Paulo

Manchete: Senado tem maioria para cassar Dilma; Temer já prepara a posse

Presidente interino planeja pronunciamento em rede nacional antes de viajar à China para reunião do G20

Ao fim dos sete dias de julgamento, o Senado define nesta quarta-feira (31) o futuro da presidente Dilma Rousseff (PT). Segundo enquete feita pela Folha, 54 dos 81 senadores declararam seus votos a favor do impeachment da petista. O número é o mínimo necessário para a cassação de Dilma, reeleita em 2014. Ela responde a acusações de fraude fiscal desde dezembro de 2015, quando o processo foi aberto na Câmara. A petista nega ter cometido crime de responsabilidade. O Palácio do Planalto, comandado pelo presidente interino, Michel Temer (PMDB), calcula que obterá 60 votos. Caso Dilma seja cassada, o peemedebista convocará ministros e aliados para tentar dar peso político à sua posse no Congresso. A solenidade de meia hora seguirá rito de 1992, quando Itamar Franco substituiu Fernando Collor de Mello após impeachment. No evento, ele pretende entregar a previsão orçamentária de 2017, sem expectativa de aumento de impostos. Em seguida, Temer deve fazer uma reunião ministerial e um pronunciamento em rede nacional sobre os rumos de sua gestão. Ele quer viajar ainda nesta quarta para uma reunião do G20 (grupo das maiores economias do mundo) na China. (Poder A4)



Foto-legenda: Dois lados

José Eduardo Cardozo, que defende Dilma, é cumprimentado após sua argumentação final; Janaina Paschoal e Miguel Reale Jr., da acusação, recebem flores (Poder A7)



Prefeitos temem efeito do processo de impeachment

O processo de impeachment de Dilma Rousseff tem provocado insegurança jurídica nos prefeitos, diz Gilberto Perre, secretário da Frente Nacional de Prefeitos. Para ele, “o precedente do impeachment de um governante por não atendimento à lei fiscal” gera o entendimento de que os demais estão ameaçados. Perre defende revisão na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Poder A9)



Deficit aumenta e juro menor pode ficar para 2017

O aumento no deficit da Previdência e o acerto de pedaladas levaram as contas do governo federal a fechar julho com deficit de R$ 18,6 bilhões, alta de 140% ante o mesmo mês de 2015. O governo de Michel Temer (PMDB) avalia que a resistência da inflação e a demora no ajuste fiscal podem fazer o Banco Central adiar o corte da taxa de juros para 2017. (Mercado pág. 1 e pág. 4)



Marcelo Coelho

Ouviu-se de tudo nas falas finais, até argumentos técnicos (Poder A6)

Elio Gaspari

Dilma encarou dois companheiros de armas em sessão (Poder A9)

Alexandre Schwartsman

Além de pedaladas, política econômica era insustentável (Mercado pág. 6)



Prefeito Haddad é investigado no caso do Municipal

Fernando Haddad passou a ser formalmente investigado no caso do Theatro Municipal. O delator José Luiz Herencia diz ter avisado o prefeito de SP de irregularidades, informa Renata Agostini. O secretário de Comunicação de Haddad afirma que Herencia “continua fantasiando”. (Poder A4)



Leia “Janela ainda aberta”, a respeito de perspectiva de aumento dos juros nos EUA, e “Equidade na saúde”, acerca de reembolso dos planos ao SUS. (Opinião A2)