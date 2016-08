UFCG divulga resultado final do concurso para técnico-administrativos

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou nesta terça-feira, dia 30, o resultado final – por cargos e tipo de vagas – do concurso público para técnico-administrativos da instituição. Dos candidatos inscritos, num total de 23.476, apenas 4.384 (18,7%) concorreram às vagas ofertadas.

Veja aqui a lista completa.

O concurso ofereceu 125 vagas – sendo seis para o Nível de Classificação C, 82 para o Nível de Classificação D e 37 para o Nível de Classificação E, distribuídos em 52 cargos, com quatro cargos de Nível de Classificação C, 25 de Nível de Classificação D e 23 cargos de Nível de Classificação E.

Os aprovados poderão ser nomeados para investidura no cargo em quaisquer dos sete campi da instituição.

A prova objetiva, eliminatória e classificatória, aconteceu no dia 12 de junho, em Campina Grande, Patos e Cajazeiras, com o exame de proficiência para Secretário Executivo, e a prova prática para Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, Revisor de Texto Braille e Transcritor de Sistema Braille realizadas de 25 a 27 de julho

A previsão é de que os primeiros candidatos sejam convocados no próximo mês.