Sexta-feira é dia de: …se divertir, curtir, relaxar e tantas coisas mais. Lulu Santos já dizia que “todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite”, mas peço permissão para antecipar esse sentimento para a sexta, que é o avant première do fim de semana. Pois bem, faço um convite para você caminhar às margens do Açude Velho até o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), popularmente conhecido por sua forma de três pandeiros; um dos quais, aliás, se projeta majestosamente sob o espelho d’água de nosso velho Açude; de dia acolhendo as garças que, com vista privilegiada, pescam seus peixes e a noite reflete, reluzente, as luzes da cidade. No Museu, você vai poder conferir o evento ‘Sextas Musicais’, um verdadeiro desfile intimista de músicos, instrumentos e vozes compondo uma majestosa aura boêmia, extremamente convidativa, saudosa e romântica.

O ‘Sextas Musicais’ não é novidade pelo Brasil, no entanto, em Campina Grande, ele ganha contornos únicos. Noites como essas já homenagearam Duduta e seu regional (antigo Duduta e seus cachorro da mulesta!), Marinês, Zé do Pife, Antônio da Mulatinha e hoje é o dia de homenagear e se encantar com as irmãs nacionalmente conhecidas como “As Ceguinhas de Campina Grande”, personagens urbanas da cidade que cantarolavam músicas do cancioneiro popular para os caminhantes que passavam pelo Beco do 31 (atual Rua Monsenhor Sales). Com chocalho, ganzá e uma voz harmonicamente ritmada, as três irmãs encantaram a cidade e ficaram imortalizadas por Roberto Berliner, que dirigiu o documentário “A pessoa é para o que nasce” no ano de 2004, onde exaltou as características delas que limitadas por não poder ver o sol nascer, ganhavam a vida com arte. O sucesso do curta foi tamanho que em seguida foram produzidos dois CDs com músicas interpretadas pelas irmãs, um dos quais foi composto por releituras de nomes como Elba Ramalho, Hermeto Paschoal, Lirinha, Otto, Tereza Cristina, Zé Renato, dentre outros nomes da MPB.

Maroca, Poroca e Indaiá estarão hoje, a partir das 19h, no Museu dos Três Pandeiros ao lado do consagrado músico Arthur Pessoa (do Cabruêra), das lindas Adília Uchôa e Gitana Pimentel e do Rodrigo (da banda Dona Treta) cantando pérolas regionais e relembrando passagens da vida e história das queridas ‘Ceguinhas de Campina Grande’. Ângelo Rafael, Diretor do Museu, nos confidencia que está convencendo um grande nome da música brasileira, filho de Campina Grande (do Zé Pinheiro!), para também ser homenageado em uma das próximas sextas acústicas. Ele, que mora atualmente no sul do país, foi um dos grandes percursores do ritmo soul em terras tupiniquins (não vou revelar o nome, e precisa???). Vamos aguardar.

Sextas Musicais é um projeto cultural promovido pelo Museu dos Três Pandeiros da UEPB. A entrada é franca, ótima dica para hoje! Espero vocês.