Sanduíche fica isento de ICMS neste sábado em franquias da McDonald’s de João Pessoa e Campina Grande

As famílias paraibanas poderão mais uma vez ajudar, de forma solidária, à Associação Paraibana de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil (ong Donos do Amanhã), que tem sede em João Pessoa. Neste sábado (27), o Governo da Paraíba vai, novamente, conceder isenção total do ICMS nas vendas de sanduíches durante o evento ‘McDia Feliz’.

Na Paraíba, existem quatro unidades da franquia McDonald’s, sendo três em João Pessoa e outra em Campina Grande. A alíquota do tributo será mais uma vez zerada na compra apenas do sanduíche do tipo ‘Big Mac’, que custa cada um R$ 15,50. O decreto nº 36.805 já foi publicado e assinado pelo governador Ricardo Coutinho. A renda oriunda das vendas de todos os sanduíches do tipo ‘Big Mac’, será repassada integralmente à ONG Donos do Amanhã, que tem a finalidade de fazer aquisição da mobília e de equipar a nova sede que está na fase final de construção, no bairro de Jaguaribe, na capital paraibana.

Paraíba lidera

A gerente administrativa da OngDonos do Amanhã, Cristine Lemos, revelou que as expectativas a cada ano são sempre boas, porém, este ano diante do agravamento da crise econômica, as vendas antecipadas estão menores. “Cerca de 80% dos tickets do big ‘McDiaFeliz’ são comprados antecipadamente. Algumas mensagens de outras unidades da federação dão conta de queda de vendas antecipadas, que trazem o valor líquido à entidade, pois deixa de incidir outros tributos do Município e do governo federal. A isenção da campanha é somente por parte do ICMS do Estado. Na Paraíba não tem sido diferente. Alguns parceiros da Ong Donos do Amanhã já cortaram apoio neste ano devido ao quadro econômico mais difícil, por isso elogiamos a manutenção por parte do Governo do Estado da isenção total do ICMS no sanduíche ‘Big Mac’, mesmo diante das dificuldades. Contamos também com outro grande trunfo para atingirmos a nossa meta de vender 13 mil sanduíches neste sábado, que é o nível de solidariedade do paraibano, considerado o maior do país. Pelo menos é o que aponta o Instituto Ronald McDdonal’d no evento ‘McDiaFeliz’. Diante do nosso destaque, vamos receber este ano no ‘McDia Feliz’ a diretora do Instituto Ronald McDonal’d para entender porque somos o primeiro lugar do país. A participação efetiva ‘McDiaFeliz’aquela em que o sanduíche é comprado antecipadamente, mas é retirado no dia da campanha. Em outros estados, as pessoas apenas compram o ticket”, declarou.

Segundo Cristine Lemos, as últimas oito campanhas serviram para a compra do imóvel da nova sede e a sua construção, que será finalizada neste fim de ano. “A nova campanha deste ano será dedicada para adquirir a mobília e equipamentos que servirão às famílias que chegam, diariamente, de todas as regiões do Estado para pedir apoio em diversos serviços oferecidos pela ong”, informou. Os pessoenses e campinenses poderão buscar mais informação da campanha na página Facebook da ongno endereçohttps://www.facebook.com/donosdoamanhaPB/

Convocação

A gerente administrativa da Ong convocou mais uma vez os paraibanos que moram nas cidades de João Pessoa e de Campina Grande, que têm acesso à rede da franquia que vende o sanduíche, para participarem da campanha solidária. “Para quem vai à rede do McDonald’s neste sábado, é preciso que a compra seja do sanduíche ‘Big Mac’, pois somente a renda dele será revertida à causa dos Donos do Amanhã”.

Serviços prestados

Segundo Cristine Lemos, atualmente 227 crianças e adolescentes (de zero a 18 anos), oriundas de todas as regiões do Estado da Paraíba, são atendidas pela Ong Donos do Amanhã, que presta serviço crianças e adolescentes com câncer com alimentação diferenciada (cesta básica mensal reforçada) , pagamento de exames clínicos, inclusive de alta complexidade, compras de próteses, transporte para atendimento ambulatorial, documentação, apoio psicológico e assistencial, além das instalações físicas da Ong na capital também servir de descanso físico para as famílias.

A Secretaria de Estado da Receita lembra que as unidades franqueadas das vendas deverão declarar, nas respectivas escriturações fiscais a quantidade e o valor total das vendas realizadas de sanduíches “Big Mac” no dia do “McDia Feliz”, bem como, o montante do ICMS, cujo débito será estornado, fazendo referência a este decreto.

Fundada em 2005, a Associação Donos do Amanhã, foi criada por meio da iniciativa da médica oncologista infantil, Andrea Gadelha, e alguns voluntários com o objetivo de oferecer qualidade de vida a crianças e adolescentes carentes portadoras de Câncer para que não desistam do tratamento, prestando serviços à família.