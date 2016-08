Pista do Ronaldão recebe, neste domingo, 2ª Etapa do Nordeste Brasil de Bicicros

João Pessoa sediará, neste domingo (28), a 2ª Etapa do Nordeste Brasil de Bicicross. O evento, que tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), terá início às 10h com a participação de cerca de 130 atletas entre 5 e 65 anos e ocorrerá na pista localizada ao lado do estacionamento do ginásio Ronaldão, que foi reformada recentemente.

“Estarão participando atletas dos nove estados do Nordeste e a pista do Ronaldão foi escolhida para sediar a competição por oferecer uma excelente estrutura e atende perfeitamente às normas exigidas. Agradecemos o apoio que o Governo do Estado deu para que a Paraíba pudesse sediar esse campeonato regional, onde qualquer pessoa pode ir assistir sem pagar nada”, frisou Arthur Bezerra, um dos organizadores.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Roberto, destacou a importância da pista do Ronaldão e a representatividade do bicicross. “A Paraíba vai receber pilotos de toda a região Nordeste e o mais gratificante é que eles escolheram a pista do Ronaldão porque justamente oferece uma melhor estrutura, já que ela passou por melhorias recentemente. Como é um esporte olímpico, o bicicross tem uma grande importância para o mundo e aqui, no estado, há um local adequado para a realização de grandes eventos nessa modalidade”, disse.