Divulgada lista dos convocados da PM com data da matrícula no curso de formação

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, divulgou nesta sexta-feira (26) a lista dos 320 candidatos convocados para o curso de formação de soldados da Polícia Militar. A convocação acontece um dia depois do governador Ricardo Coutinho anunciar mais esse reforço para o efetivo da corporação, chegando a mais de 1.800 novos policiais militares contratados em pouco mais de cinco anos e meio. A relação completa está disponível no site da PM www.pm.pb.gov.br.

A distribuição das vagas por regiões foi definida depois de várias reuniões entre a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social e o comando da Polícia Militar, levando em consideração critérios como a capacidade de oferecer uma formação mais qualificada e a necessidade diante dos indicadores de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e os Crimes Violentos Patrimoniais (CVP), que orientaram a priorização de cada quantitativo.

Para a Região Metropolitana de João Pessoa, que engloba sete áreas integradas de segurança pública e tem um dos melhores centros de formação de profissionais de segurança pública do país, o Centro de Educação, foram convocados 230 candidatos. Para a Região de Campina Grande foram chamados 60 novos policiais e outros 30 para a Regional II, que tem sede na cidade de Patos.

Data das matrículas

Os candidatos que estão na lista de convocados devem comparecer nos locais indicados de cada região com toda documentação exigida para fazer a pré-matrícula no curso. Na Região Metropolitana de João Pessoa a pré-matrícula será nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Educação da PM. No dia 1º de setembro, será a vez dos candidatos da Região de Campina Grande, na sede do 2º Batalhão, e os da Regional II, no 3º Batalhão. O horário marcado é às 8h, mas os candidatos devem chegar com meia hora de antecedência.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

– Cédula de identidade (original e cópia autenticada);

– CPF (original e cópia autenticada);

– PIS/PASEP (original e cópia autenticada);

– Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia autenticada);

– Título de eleitor e comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais (originais e cópias autenticadas);

– Certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia autenticada);

– Histórico escolar (original e cópia autenticada);

– Duas fotos 3X4 coloridas recentes (descoberto e de frente);

– Original do documento comprobatório de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino;

– Atestado de bons antecedentes, fornecido pela Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (SEDS);

– Certidão criminal da Justiça Estadual referente aos últimos cinco anos, expedida há 30 dias, no máximo;

– Certidão criminal da Justiça federal referente aos últimos cinco anos, expedida há 30 dias, no máximo;

– Atestado de boa conduta fornecido pelo Estabelecimento de Ensino em que estudou o ensino médio ou equivalente.