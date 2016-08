Alunos da UFCG conquistam Prêmio de Inovação Tecnológica

Os alunos Francisco Fernando Roberto Pereira e Jackson de Brito Simões, do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), conquistaram o segundo lugar na 5ª Edição do Prêmio Ciser de Inovação Tecnológica, realizado entre os dias 24 a 25 de agosto em Florianópolis e Joinville – Santa Catarina.

O trabalho Parafuso multifuncional para prevenção e monitoramento de perda de pré-carga em junta, foi orientado pelo professor Carlos José de Araujo.

Foram submetidos ao Prêmio um total de 237 trabalhos de todos as partes do País. Apenas 28 foram classificados e três foram para a final – todos do Estado da Paraíba, sendo um da UFCG e dois da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que ficaram em primeiro e terceiro lugar na competição.

De acordo com o professor Juscelino de Farias Maribondo, coordenador de Pesquisa e Extensão da Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica da UFCG, durante o evento de premiação os oradores ficaram entusiasmados e curiosos em conhecer o Estado da Paraíba que conquistou os três primeiros lugares na competição.

“Essa conquista é importante não só para os alunos, professores e instituições participantes como, também, para a divulgação da Ciência e Tecnologia desenvolvida no Estado da Paraíba. Ressaltamos no evento que Campina Grande é conhecida como a ‘cidade dos inventores’, possui a maior proporção por habitantes no país de doutores, ou seja, capacitação e investimento em educação. Eis a razão para o sucesso do estado da Paraíba nas cinco últimas edições”, disse.

O Prêmio

O Prêmio CISER de Inovação Tecnológica objetiva identificar e reconhecer jovens talentos e aproximar o meio acadêmico do mercado. O prêmio conta com o apoio de entidades ligadas à inovação, como o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e com o patrocínio da Gerdau.

Na categoria ensino superior, pós graduação, mestrado e doutorado, o primeiro, segundo e terceiro lugar receberam os prêmios de R$9.600,00, R$3.300,00 e R$1.500,00, respectivamente. Já os professores responsáveis pelos projetos premiados em cada colocação receberão, respectivamente, R$6.400,00, R$2.200,00 e R$1.000,00.

Confira mais informações no site http://www.premiociserdeinovacao.com.br