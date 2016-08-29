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29/08/2016 | 11:19

80 oportunidades de emprego são oferecidas pelo Sine Municipal de Campina Grande

Quant. de Vagas CARGO OFERECIDO EXIGÊNCIA EXPERIÊNCIA SALÁRIO
30 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO DEFICIENTE FÍSICO SEM EXPERIÊNCIA  A COMBINAR
1 ASSISTENTE DE VENDA DEFICIENTE FÍSICO SEM EXPERIÊNCIA  A COMBINAR
31 SUB TOTAL
1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENS.MED.COMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 ATEND. DE CLÍNICA DENTARIA SÓ ENCAMINHAR C/A C D 6 MESES  A COMBINAR
1 AUXILIAR DE DOCEIRO ENS.FUND.INCOMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 CONFEITEIRO ENS.FUND.COMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 COPEIRO DE HOSPITAL ENS.MED.COMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 COSTUREIRA DE MÁQ. INDUSTRIAL ENS.FUND.COMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 COSTUREIRA GERAL ENS.MED.COMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 FARMACÊUTICO ANALISTA(BIOQUÍC) SUP.COMP.FARMÁCIA (2010) 6 MESES A COMBINAR
3 GARÇOM ENS. FUND. COMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 INST.DE SIT.ELET. DE SEGURANÇA ENS.MED.COMP. 6 MESES  A COMBINAR
1 MOTOFRETISTA ENS.FUND.COMP. 6 MESES A COMBINAR
30 OPERADOR DE TELEMARKETING ENS.MED.COMP. CURRICULUM  A COMBINAR
1 REPRESENTANTE COMERCIAL ENS.MED.COMP. 6 MESES A COMBINAR
1 TEC DE MANUT. EQUIP. INFORMATIC ENS. MED. COMP. 6 MESES A COMBINAR
1 SERIGRAFISTA ENS.MED.COMP. 6 MESES  A COMBINAR
3 VENDEDORD PRACISTA ENS.MED.COMP. 6 MESES  A COMBINAR

Sine:

Rua Afonso Campos, 143, Centro – Campina Grande– PB – CEP 58400235
TELEFONE (83)– 3310 6267 – FAX (83) 3310 6277

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