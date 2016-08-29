80 oportunidades de emprego são oferecidas pelo Sine Municipal de Campina Grande

|Quant. de Vagas
|CARGO OFERECIDO
|EXIGÊNCIA
|EXPERIÊNCIA
|SALÁRIO
|30
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
|DEFICIENTE FÍSICO
|SEM EXPERIÊNCIA
|A COMBINAR
|1
|ASSISTENTE DE VENDA
|DEFICIENTE FÍSICO
|SEM EXPERIÊNCIA
|A COMBINAR
|31
|SUB TOTAL
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|ENS.MED.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|ATEND. DE CLÍNICA DENTARIA
|SÓ ENCAMINHAR C/A C D
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|AUXILIAR DE DOCEIRO
|ENS.FUND.INCOMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|CONFEITEIRO
|ENS.FUND.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|COPEIRO DE HOSPITAL
|ENS.MED.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|COSTUREIRA DE MÁQ. INDUSTRIAL
|ENS.FUND.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|COSTUREIRA GERAL
|ENS.MED.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|FARMACÊUTICO ANALISTA(BIOQUÍC)
|SUP.COMP.FARMÁCIA (2010)
|6 MESES
|A COMBINAR
|3
|GARÇOM
|ENS. FUND. COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|INST.DE SIT.ELET. DE SEGURANÇA
|ENS.MED.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|MOTOFRETISTA
|ENS.FUND.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|30
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|ENS.MED.COMP.
|CURRICULUM
|A COMBINAR
|1
|REPRESENTANTE COMERCIAL
|ENS.MED.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|TEC DE MANUT. EQUIP. INFORMATIC
|ENS. MED. COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|1
|SERIGRAFISTA
|ENS.MED.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
|3
|VENDEDORD PRACISTA
|ENS.MED.COMP.
|6 MESES
|A COMBINAR
Sine:
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